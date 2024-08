Le roi du sprint couronné dimanche soir

La journée de dimanche ne devrait pas permettre à la délégation suisse d'augmenter son total de médailles aux JO de Paris.

Cette 9e journée de compétition sera surtout marquée par la finale du 100 m masculin en athlétisme (21h50), par la fin des épreuves de natation et par le choc Djokovic-Alcaraz à Roland-Garros.

Qui succédera à Marcell Jacobs, champion olympique surprise sur 100 m à Tokyo en 2021? L'Italien est toujours de la partie, mais sa tâche s'annonce extrêmement compliquée. Privés du titre suprême depuis 2004, les sprinters américains ont ainsi les crocs.

En premier lieu Noah Lyles, qui rêve de quadruplé (100, 200, 4x100 et 4x400 m). Mais les Africains (Letsile Tebogo, Ferdinand Omanyala) et les Jamaïcains (Kishane Thompson, Oblique Seville) ont démontré cette saison qu'ils avaient les moyens de prolonger la disette US.

En athlétisme également, la matinée sera marquée par les débuts de deux des stars helvétiques. Candidat au podium à la longueur, Simon Ehammer doit d'abord passer l'écueil des qualifications. Jason Joseph voudra quant à lui (se) rassurer en séries du 110 m haies.

Les chances de médaille seront rares côté suisse. La cycliste genevoise Elise Chabbey, qui juge le parcours de la course sur route pas suffisamment exigeant, ne fait pas partie du cercle des favorites. Mais elle pourrait en profiter pour tenter un coup.

Les regards des amateurs de tennis se braqueront par ailleurs sur le Court Philippe-Chatrier à Roland-Garros. Sacré à Paris en juin puis à Wimbledon en juillet, Carlos Alcaraz vise le même triplé que Rafael Nadal en 2008. Mais il trouvera sur sa route un Novak Djokovic en quête du seul grand titre manquant à son palmarès.

