Le vice-champion olympique Kagiyama fait une pause

Le vice-champion olympique et du monde Yuma Kagiyama a annoncé mardi qu'il ne prendrait pas ...
Le vice-champion olympique Kagiyama fait une pause

Le vice-champion olympique Kagiyama fait une pause

Photo: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK

Le vice-champion olympique et du monde Yuma Kagiyama a annoncé mardi qu'il ne prendrait pas part aux compétitions de la saison prochaine. Le Japonais souhaite se ressourcer.

'Je veux profiter de ce moment pour redécouvrir ce qui rend le patinage artistique si spécial, me lancer dans de nouveaux défis et réfléchir sur moi-même en me tournant vers l'avenir', explique le patineur de 22 ans sur les réseaux sociaux.

Yuma Kagiyama précise que durant cette période il compte patiner dans des spectacles sur glace et qu'il a 'quelques projets à l'étude'. 'Les dernières saisons ont été très frustrantes pour moi, j'ai traversé des moments difficiles, mais je suis heureux d'avoir terminé la saison sur une note positive', ajoute-t-il.

Kagiyama a remporté la médaille d'argent des Jeux olympiques de Milan Cortina en février derrière le Kazakhe Mikhail Shaidorov, puis de nouveau la médaille d'argent aux Mondiaux de Prague le mois dernier derrière Ilia Malinin. Il avait également conquis l'argent aux JO de Pékin en 2022.

/ATS
 

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