LeBron James appelle à voter Kamala Harris

LeBron James a appelé jeudi à voter pour la candidate démocrate à la Maison Blanche Kamala Harris. Il s'est exprimé sur ses réseaux sociaux à cinq jours de l'élection présidentielle américaine.

'Quand je pense à mes enfants et à ma famille, à leur futur, pour moi le choix est clair. VOTEZ KAMALA HARRIS!!!', a écrit le 'King'. Ce message est accompagné d'un montage vidéo dénonçant notamment le caractère raciste du grand meeting de Donald Trump tenu dimanche dans le Madison Square Garden de New York, suivi d'images historiques de la lutte pour les droits civiques et du mouvement Black Lives Matter.

A 39 ans, LeBron James, sacré champion olympique pour la 3e fois avec les Etats-Unis cet été à Paris, a entamé la semaine dernière sa 22e saison NBA. Il avait déjà apporté dans le passé son soutien à des candidats démocrates et critiqué Donald Trump, notamment en 2017 lorsqu'il avait écrit qu'être reçu à la Maison Blanche (en tant que champion NBA), 'était un grand honneur, jusqu'à ce que vous y entriez'.

Plusieurs voix influentes en NBA ont apporté récemment leur soutien à Kamala Harris, notamment l'ex-étoile des parquets Magic Johnson, ou encore la star des Golden State Warriors Stephen Curry et son entraîneur Steve Kerr. La vice-présidente affiche une proximité de longue date avec l'équipe-phare de la baie de San Francisco, sa région natale.

L'historique entraîneur des San Antonio Spurs Gregg Popovich a lui de nouveau tancé Donald Trump cette semaine, le qualifiant 'd'individu pathétique'.

/ATS