Lehmann: « Le sport suisse a dit: nous les voulons ! »

Cheville ouvrière du projet olympique, Urs Lehmann, le président Swiss-Ski arborait un grand sourire après la votation favorable à l'unanimité à une candidature suisse pour les JO d'hiver 2030.

L'ancien champion du monde de descente s'avance sans être masqué: 'Le sport suisse l'a dit: 'Oui, nous les voulons!' en parlant des JO 2030. Le vote a été gagné à l'unanimité, mais Lehmann était plus circonspect avant que les délégués n'expriment leurs voix: 'Nous ne savions pas exactement quel serait le comportement des fédérations des sports d'été', reconnaît-il.

Le changement d'opinion dans le grand public tient au nouveau modèle instauré par le CIO pour les Jeux d'hiver. Un modèle avec moins de gigantisme et beaucoup plus de durabilité. Lehmann a expliqué que lui-même ne croyait guère il y a dix mois que le thème des Jeux d'hiver reviendrait sur le tapis en Suisse. Puis une délégation suisse a rencontré le CIO en mars - 'et je fus tout de suite inspiré.'

Le projet olympique suisse a fait un grand pas en avant devant le Parlement du sport. Mais le chemin reste long et pénible. Urs Lehmann: 'Nous le savons: il y a trois candidats. Maintenant, c'est au CIO de dire, s'il nous veut parmi les prétendants. Tout n'est pas entre nos mains.'

Dès la semaine prochaine, le CIO va décider quels candidats seront présents dans la phase suivante. L'attribution des Jeux d'hiver 2030 sera effectuée en été 2024 soit dans seulement huit mois.

