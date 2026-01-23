Lena Häcki-Gross réalise sa meilleure performance de la saison

Lena Häcki-Gross monte en puissance à quelques jours des Jeux olympiques de Milan-Cortina (6-22 ...
Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Lena Häcki-Gross monte en puissance à quelques jours des Jeux olympiques de Milan-Cortina (6-22 février). L'Obwaldienne a terminé à la 5e place de l'épreuve individuelle de Nove Mesto vendredi.

Les Suissesses ont réalisé une excellente performance collective. Amy Baserga (12e), Lea Meier (14e) et Aita Gasparin (15e) ont également terminé dans le top 15. Lydia Mettler s'est aussi classée dans les points (24e).

En confirmant leur sélection a posteriori, elles ont ainsi montré que le comité de sélection pour les JO avait eu raison de leur accorder leur confiance. L'honnêteté commande toutefois de mentionner que quelques biathlètes de haut rang ont renoncé à cette première course du week-end.

Avant cet exploit en Tchéquie, Lena Häck-Gross ne s'était encore jamais classée dans le top 30 en individuel cette saison. Elle avait pourtant fini fort l'exercice précédent en montant sur le podium à Holmenkollen. Avant le début de l'hiver, la biathlète de 29 ans était clairement la cheffe de file de l'équipe de Suisse avec ses deux victoires en Coupe du monde en 2024.

Devant les Suissesses, les Françaises ont dominé l'épreuve. Justine Braisaz-Bouchet a signé sa première victoire de la saison devant sa compatriote Lou Jeanmonnot. L'Allemande Franziska Preuss, vainqueure du dernier classement général de la Coupe du monde, est quant à elle montée pour la première fois sur le podium cette saison.

/ATS
 

