Les Dodgers remportent enfin les World Series, 32 ans après

'L.A. est la ville des champions'! Quinze jours après le 17e sacre NBA des Lakers, les Dodgers ont remporté mardi les World Series, mettant fin à 32 ans de disette.

Les Dodgers se sont imposés quatre victoires à deux aux dépens des Tampa Bay Rays dans cette finale de la MLB. Ils ont décroché le succès décisif 3-1 mardi à Arlington au Texas, où était délocalisée cette série. Les Rays, eux, sont toujours à la recherche du premier titre de leur histoire. Cet échec est leur deuxième à ce stade après celui concédé en 2008 contre les Phillies de Philadelphie.

Un home-run de Mookie Betts dans le 8e inning a assuré la victoire à L.A. qui a fini en trombe une rencontre longtemps sous la mainmise de Tampa Bay à la mène 1-0 dès la première période. Le voltigeur, champion en 2018 avec Boston, avait donné un premier avantage aux siens dans le 6e inning juste après qu'Austin Barnes avait égalisé.

'C'est surréaliste. Nous avons travaillé si fort. Nos coeurs ont été brisés tant de fois', s'est exclamé ce dernier très ému, évoquant sans les citer les défaites en 2017 et 2018 à ce stade.

Sitôt la victoire acquise, cris, klaxons, pétards se sont fait entendre aux quatre coins de L.A. De West Hollywood au Downtown, où deux semaines plus tôt les fans des Lakers s'étaient rassemblés en masse pour célébrer le titre glané par LeBron James et les siens, jusqu'aux abords du Dodgers Stadium au nord de la Cité des Anges.

'Allez, pouvons-nous avoir une parade ?!! Je sais qu'on ne peut pas, mais MINCE je veux célébrer (nos victoires) avec nos fans des Lakers et des Dodgers !!! L.A. est la ville des CHAMPIONS', a d'ailleurs tweeté la superstar de la balle orange.

Les Dodgers comptent désormais sept titres de champion à leur palmarès, ce qui en fait la sixième équipe la plus sacrée de l'histoire. Loin devant se trouvent les New York Yankees avec 27 trophées, suivis par les Saint-Louis Cardinals (11), les Boston Red Sox et Oakland Athletics (9), ainsi que les San Francisco Giants (8).

Ce sacre, le premier depuis 1988, vient récompenser une équipe à la régularité exemplaire ces quatre dernières saisons, mais qui a échoué deux fois lors des World Series en 2017 et 2018 donc, mais aussi en finale de Conférence nationale l'an passé.

/ATS