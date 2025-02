Les Eagles privent les Chiefs d'un triplé historique

Les Eagles ont remporté dimanche avec la manière (40-22) leur second Super Bowl.

La franchise de Philadelphie a ainsi privé les Kansas City Chiefs d'une troisième couronne d'affilée historique, sous les yeux du président américain Donald Trump.

Le premier chef de l'Etat à assister à la grande finale de la NFL avait pourtant pronostiqué une victoire des Chiefs, impressionné par son étoile Patrick Mahomes. Mais la défense de Philadelphie, la meilleure du championnat, a mis le no 15 sous l'éteignoir d'entrée. Et avec lui toute l'attaque des Chiefs, sous pression constante.

Donald Trump, qui s'est éclipsé avant la pause, n'a toutefois pas pu observer le concert de la pause, assuré par le rappeur californien Kendrick Lamar. S'il a bien entonné son hymne 'Not Like Us', attaque directe contre le rappeur canadien Drake, Kendrick Lamar n'a, en revanche, pas eu de mot ou de message pour Donald Trump qu'il avait régulièrement visé par le passé.

Kansas City asphyxié

Trump n'aura pas non plus vu les Eagles brandir le trophée Vince Lombardi, confié au vainqueur du Super Bowl. Battu par Kansas City de 3 points seulement au même stade de la compétition il y a deux ans, Philadelphie a pris sa revanche et empêché les Chiefs de réaliser une première dans l'histoire de la NFL, à savoir un triplé.

La franchise de Pennsylvanie a construit son succès en première période, asphyxiant quasi totalement son opposant, qui n'a glané que 23 yards de progression en 30 minutes de jeu effectif, une misère.

La séquence symbolique de cette noyade initiale est intervenue à 7 minutes de la pause, quand après avoir été 'sacké' (neutralisé) deux fois de suite, Patrick Mahomes a vu sa passe interceptée par le tout jeune cornerback des Eagles Cooper DeJean. Le 'rookie' de Philadelphie a remonté 38 yards pour aller marquer, sans opposition.

'Cela montre qu'on ne peut pas briller sans les autres', a déclaré au micro de Fox, après le coup de sifflet final, l'entraîneur de Philadelphie Nick Sirianni. 'C'est le plus grand de tous les sports collectifs.'

Démonstration

Longtemps appliqués en attaque mais sans brio, les Eagles ont parachevé leur démonstration en fin de rencontre avec un dernier coup de panache alors qu'il n'y avait rien à gagner à prendre des risques à ce stade. Le quarterback Jalen Hurts a ainsi lancé une fusée de 46 yards à destination du receveur DeVonta Smith pour un touchdown de plus (34-0).

Hurts, 26 ans seulement, a été élu meilleur joueur de ce Super Bowl à l'issue d'une prestation solide (221 yards à la passe et 3 touchdowns dont un à la course). Kansas City a limité l'écart final grâce à trois touchdowns dans les dernières minutes. Mais la messe était déjà dite pour les Chiefs.

/ATS