Les Kansas City Chiefs pour un triplé historique

Les Kansas City Chiefs tenteront d'entrer dans l'histoire du Super Bowl en remportant un triplé inédit face aux Philadelphia Eagles, dimanche à La Nouvelle-Orléans.

Le tout sous les yeux de Donald Trump, premier président en exercice à assister au plus grand évènement sportif américain, et avec Kendrick Lamar au son. Le show de la mi-temps, toujours très attendu, sera en effet assuré au Superdome par le rappeur californien, grand vainqueur des derniers Grammy Awards et jamais avare d'une critique à l'endroit de Trump.

L'artiste originaire de Los Angeles aura-t-il la volonté, la liberté, la place, dans son spectacle millimétré, d'envoyer une pique au résident de la Maison Blanche ? Le tout face à une très forte audience (un record a été établi l'an passé avec 123 millions de téléspectateurs).

La question agite les réseaux sociaux autant que de savoir si la rumeur d'une demande de mariage à l'issue du match entre Travis Kelce, joueur des Chiefs, et la superstar de la pop Taylor Swift, est fondée. Sur ce dernier point, comme sur l'issue de cette finale du championnat de la NFL, les bookmakers ont ouvert les paris.

Les Chiefs ont la faveur des pronostics. La force de l'habitude explique cette tendance, l'équipe menée par Patrick Mahomes s'apprêtant à disputer sa cinquième finale en six ans, avec déjà trois titres au compteur.

Dynastie

Sauf que, depuis la création du Super Bowl il y a 58 ans, jamais une équipe n'est parvenue à être championne trois fois de suite, une exception parmi les quatre grandes ligues majeures du sport américain. 'Nous sommes à une victoire d'entrer dans l'histoire', a résumé Mahomes mercredi en conférence de presse.

Agé de 29 ans, le quarterback funambule des Chiefs sait néanmoins briller lors de ces Super Bowls, dont il a été désigné trois fois meilleur joueur (MVP).

Sous son ère, une dynastie est née, forgée par trois sacres (2019, 2022, 2023) à peine ombragés par un échec (2020). Seule une poignée de ses coéquipiers, dont le tight end (receveur rapproché) vedette Travis Kelce peut se targuer d'avoir connu l'ensemble de cette aventure, l'immense majorité de l'effectif ayant été renouvelée au fil des ans. C'est la marque d'un système mis en place par l'entraîneur Andy Reid, dont la philosophie reste intacte.

En demi-finale contre Buffalo, le quarterback a produit une nouvelle démonstration de son implacable supériorité dans les moments décisifs, allant marquer lui-même un touchdown dans le quatrième et dernier quart-temps alors que son équipe était menée d'un point.

Barkley en trouble-fête

Statistiquement, cette saison, les Chiefs n'ont rien d'un ogre, avec une attaque en milieu de tableau, mais leur capacité à négocier les moments-clés et une défense de fer les ont menés jusque-là. Ils n'ont d'ailleurs gagné que de trois points lors des deux derniers Super Bowls, et l'an passé ce fut en prolongation contre San Francisco.

Sur sa route, 'KC' voit se dresser Philadelphie, qu'il a battu à ce stade il y a deux ans. Les Eagles affichent la meilleure défense de NFL et ont récupéré l'été dernier le puissant running back Saquon Barkley, qui pourrait établir dimanche un nouveau record de yards à la course sur une saison, play-off compris.

'On peut s'attendre à ce que ce match se joue dans le quatrième quart-temps, voire sur la dernière possession', a prévenu le légendaire entraîneur Bill Bellichick, six fois couronné avec les New England Patriots, désormais consultant pour ESPN.

/ATS