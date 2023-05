Les Suisses en forme dès l'ouverture de la saison

Les rameurs suisses ont réussi leur entrée en matière en Coupe du monde, ce week-end à Zagreb. Dimanche, ce ne sont pas moins de neuf podiums qui ont été cumulés chez les dames et les messieurs.

Dans l'épreuve en deux sans barreur, la nouvelle paire composée du Lucernois Roman Röösli et du Zurichois Andrin Gulich s'est imposée devant les bateaux espagnol et danois. Il s'agissait de la première association de ce duo sur l'eau.

La victoire a également souri à d'autres athlètes de Swiss Rowing, comme avec Fabienne Schweizer et Lisa Lötscher en deux de couple et avec le quatre sans barreur formé pour la première fois de Dominic Condrau, Joel Schürch, Kai Schätzle et Patrick Brunner.

Les Suisses se sont par ailleurs illustrés dans les catégories de poids léger. En deux de couple féminin, ce sont même deux paires de rameuses qui ont trusté le podium, grâce à la victoire de la Vaudoise Frédérique Rol, associée à la Zougoise Patricia Merz et à la troisième place cueillie par la Genevoise Eline Rol et l'Argovienne Olivia Nacht.

Toujours en poids léger, le deux de couple composé du Nidwaldien Jan Schäuble et du Vaudois Raphael Ahumada Ireland s'est également montré le plus rapide sur le plan d'eau croate.

Le quatre de couple helvétique, avec Scott Bärlocher, Jon Jonah Plock, Nils Schneider et Maurin Lange, a pour sa part pris la 3e place de son épreuve, alors que la Bernoise Aurelia-Maxima Katherina Janzen a terminé 2e en skiff, tout comme le quatre de couple de Salome Ulrich, Fabienne Schweizer, Lisa Lötscher et Sofia Meakin.

Ces bons résultats ne doivent toutefois pas occulter le fait que plusieurs nations de l'élite n'étaient pas présentes à ce rendez-vous d'ouverture de la Coupe du monde.

/ATS