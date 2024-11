Les Suisses souhaitent des sports d'hiver plus durables

Une grande partie de la population suisse estime que la durabilité est importante en ce qui concerne les sports d'hiver. Le changement climatique provoque beaucoup d'inquiétudes, selon un sondage publié jeudi.

Selon cette enquête de l'institut YouGov, 54% des personnes interrogées redoutent que l'on ne puisse plus pratiquer de nombreux sports d'hiver dans un avenir proche en raison de la hausse des températures.

Le recours aux canons à neige divise la population. Alors que 29% des sondés la jugent sans risque, 40% la considèrent problématique. Et 52% pensent que les stations de sport d'hiver devraient proposer plus d'activités sans neige. Une opinion exprimée davantage par les personnes plus âgées que par les jeunes: 66% des personnes de 60 à 79 ans la partagent, contre 33% pour les 18-29 ans.

Les jeunes fans de sports 'rapides'

L'enquête montre aussi que la jeune génération pratique plus de sports d'hiver 'rapides': 72% des 18-29 ans vont skier 'au moins de temps en temps', contre 58% pour l'ensemble de la population. Pour le patinage, la pratique est également plus élevée chez les jeunes adultes (58%) que pour la moyenne suisse (37%).

Parmi les skieurs, 30% jugent qu'ils skient mieux que la plupart des autres. Les hommes le pensent plus que les femmes (32% contre 27%). Et les Romands sont plus modestes que les Alémaniques: 24% d'entre eux pensent être de moins bons skieurs que les autres, contre 13% outre-Sarine.

Par ailleurs, un Suisse sur douze (8%) prévoit de dépenser davantage pour des activités sportives cet hiver que la saison dernière. La moitié (49%) prévoit de rester au même niveau que l'an dernier et 31% ne veut rien dépenser du tout pour les sports d'hiver.

Le sondage a été réalisé en ligne du 6 au 17 novembre dernier par l'institut YouGov auprès de 1008 personnes

/ATS