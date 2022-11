Les Suissesses battues en finale des Européenns

Triple champion du monde en titre, le CC Aarau devra encore patienter avant de décrocher une première médaille d'or dans des Européens.

La skip Silvana Tirinzoni et ses équipières Briar Schwaller, Carole Howald, et Alina Pätz ont été battues 8-4 par le Danemark après un end supplémentaire en finale à Östersund.

La formation argovienne avait pourtant toutes les cartes en main pour offrir à la Suisse son septième titre européen chez les dames, avec l'avantage de la dernière pierre lors de l'end supplémentaire. Mais Alina Pätz a manqué son affaire sur son ultime pierre, offrant un titre inattendu au Danemark de la skip Madeleine Dupont.

Le CC Aarau doit donc se satisfaire d'une troisième médaille sur la scène continentale, après l'argent de 2018 et le bronze de 2019. Mais il espérait forcément mieux pour son premier grand tournoi dans cette composition 'new look', Briar Schwaller et Carole Howald ayant remplacé Melanie Barbezat et Esther Neuenschwander après la 4e place des JO 2022 au côté de Silvana Tirinzoni et Alina Pätz.

