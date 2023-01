Les chaînes de la SSR diffuseront les JO jusqu'en 2032

La SSR s'est assuré via un contrat de l'UER avec la firme américaine Discovery les droits de diffusion des Jeux olympiques jusqu'en 2032.

En coopération avec l'Union Européenne de Radio-Télévision (UER), la SSR a pu obtenir les droits pour la couverture du direct et des temps forts des Jeux olympiques de 2026 à 2032, en exclusivité dans toute la Suisse.

Ce nouvel accord englobe les JO d'hiver 2026 à Milan/Cortina d'Ampezzo et de 2030, dont le lieu doit encore être défini, ainsi que les JO d'été de 2028 à Los Angeles et de 2032 à Brisbane. La SSR a déjà acquis les droits de diffusion des Jeux olympiques d'été de 2024 à Paris il y a sept ans, via une sous-licence de Warner Bros. Discovery.

Gilles Marchand, directeur général de la SSR: 'Cet accord est une très bonne nouvelle pour le sport suisse et ses fans, estime Gilles Marchand, le directeur de la SSR dans un communiqué. Il est le fruit d'une collaboration étroite et intensive entre les entreprises média publiques d'Europe membres de l'Union Européenne de Radio-Télévision.'

/ATS