Les gymnastes suisses en finale par équipes

Les gymnastes suisses continuent à se battre parmi les meilleurs, avec une toute nouvelle génération. A Paris, le quintette helvétique s'est qualifié pour la finale du concours masculin par équipes.

Tous néophytes à ce niveau, les frères Matteo et Luca Giubellini - fils de l'ancien champion Daniel Giuellini -, Florian Langenegger, Noe Seifert et Taha Serhani ont pris la 7e place des qualifications, qui leur permettra de prendra part lundi (17h30) à la grande finale par équipes (top 8).

Ce n'était de loin pas gagné. Il s'agissait pour eux de marcher sur les pas de la valeureuse sélection emmenée par Pablo Brägger et Benjamin Gischard, aujourd'hui retraités, qui était arrivée sixième aux JO de Tokyo-2021.

Après un départ plutôt timide au cheval d'arçons et aux anneaux, leurs disciplines faibles, les Suisses ont progressivement mis la pression sur leurs rivaux directs grâce à des prestations très solides aux barres parallèles et à la barre fixe. Les quatre jeunes (les frères Giubellini, Langenegger et Seifert) et l'expérimenté Serhani ont tenu le coup.

En finale, la 6e place (Italie, en principe) constituera l'objectif, les cinq premières étant inatteignables.

Noe Seifert, 15e au sol et 17e aux barres parallèles, a été le meilleur Suisse au classement individuel par agrès. Il est cependant resté loin de la finale des huit meilleurs. C'est surtout l'homogénéité qui a prévalu dans le camp suisse.

Outre le concours par équipes, deux Helvètes participeront à la finale du concours général individuel (top 24): Matteo Giubellini (12e) et Florian Langenegger (20e).

