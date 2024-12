Les skieurs tendent à surestimer leurs capacités, prévient le BPA

Beaucoup de skieurs et snowboarders surestiment leurs capacités, prévient le Bureau de prévention des accidents à l'aube de la nouvelle saison. Chaque année, les accidents sur les pistes entraînent la prise en charge de 14'000 personnes par les services de sauvetage.

Les accidents de ski représentent 80% de ce total, le snowboard 15% et la luge 4%, relève mardi le Bureau de prévention des accidents (BPA), sur la base des statistiques des Remontées mécaniques suisses (RMS). Très souvent, une vitesse inadaptée provoquant une perte de maîtrise en est la cause.

Le BPA recommande d’adapter sa vitesse aux conditions et, surtout, à ses propres capacités. Avant le début de saison, les skis ou le snowboard devraient en outre être contrôlés et entretenus par un spécialiste, y compris les fixations, souligne l’organisme de prévention.

Gare aux tranches horaire de fin de matinée

L’analyse des 14'000 accidents ayant entraîné une prise en charge par un service des pistes et de sauvetage montre que les blessures les plus nombreuses, pour les skieurs, concernent les genoux (39%). Pour les adeptes du snowboard, il s’agit des poignets et des avant-bras (33%).

Les services de sauvetage enregistrent en outre une blessure à la tête dans un accident sur dix. La période la plus dangereuse se situe statistiquement entre 10h30 et 12h30. Et les accidents surviennent pour l’essentiel sur les pistes bleues ou rouges.

Le BPA se réjouit par ailleurs de constater que la quasi-totalité des skieurs et snowboarders porte désormais un casque. Celui-ci permet de réduire d'un tiers le risque de blessures graves à la tête.

/ATS