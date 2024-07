Lyles en pole pour devenir la star des stars à Paris

Les épreuves d'athlétisme aux JO de Paris démarrent vendredi. Plusieurs athlètes rêvent de marquer ce rendez-vous olympique de leur empreinte.

Des records en pagaille ces derniers mois, des équipements toujours plus pointus (chaussures, piste), de nouvelles stars affamées: le tableau est des plus prometteurs avant le début des compétitions olympiques d'athlétisme, vendredi au Stade de France. Tour d'horizon des principaux enjeux.

Sprint: Lyles et Sha'Carri Richardson

Comme Usain Bolt avant lui, Noah Lyles veut marquer l'histoire, sur la piste mais aussi en dehors. L'Américain est prompt à faire le show, soigne son image tout en se construisant un palmarès XL, appelé à devenir XXL à ces Jeux. Sextuple champion du monde, il vise enfin l'Olympe, et plutôt trois fois qu'une: sur 100, 200 et 4x100 m. Sur 200 m, distance sur laquelle sa dernière défaite remonte aux Jeux de Tokyo en 2021, il a les moyens de faire tomber le record du monde de Bolt (19''19). Sur 100 m, la tâche s'annonce plus rude.

Chez les femmes, Sha'Carri Richardson, qui avait manqué les JO de Tokyo (consommation de cannabis), a elle aussi su se reconstruire après Tokyo et se profile comme favorite du 100 m. La très démonstrative et spectaculaire Américaine veut mettre fin à la domination jamaïcaine sur la ligne droite.

Jakob Ingebrigtsen

Le Norvégien vise le doublé 1500-5000 m. Récemment à Monaco, il a abaissé le record d'Europe du 1500 (3'26''73) et se rapproche du mythique record du monde d'Hicham El-Guerrouj (3'26''00). Il a visiblement surmonté la terrible guerre familiale qui l'oppose à son père et ex-coach Gjert, mis en examen pour violence domestique. Mais gare: il se trouve souvent un Anglais (comme Josh Kerr sur 1500 m) ou un Africain (comme l'Ougandais Joshua Cheptegei sur 5000) pour contrecarrer les plans du Viking.

Faith Kipyegon

Comme Ingebrigtsen, la Kényane visera le doublé 1500-5000 m. Sacrée athlète féminine de l'année 2023 sur piste, Kipyegon est aussi celle qui a battu un des cinq records du monde tombés cette année (3'49''04 sur 1500 m). Elle peut potentiellement faire aussi bien sur 5000 m, malgré l'opposition de Sifan Hassan. La Néerlandaise est inscrite sur quatre disciplines (1500, 5000, 10'000 m et marathon) à Paris! Même si elle ne devait en disputer 'que' trois, le pari semble fou, presque insensé. Mais Hassan, la plus polyvalente des championnes de fond, est capable de (presque) tout.

Armand Duplantis

Le Suédois est perché au-dessus des autres. A 24 ans, il a déjà tout gagné. Il est désormais en 'mode cumul': de titres mais aussi de records du monde. Il a battu ce printemps son 8e record au saut à la perche (6m24). Les 70'000 spectateurs attendus au Stade de France constitueront un aiguillon supplémentaire.

Crouser et les hommes forts

Le poids masculin est redevenu 'tendance' ces dernières saisons et le charismatique Ryan Crouser y est pour beaucoup. L'Américain ambitionne un troisième sacre olympique, qui serait inédit dans la discipline. Mais la concurrence, des Etats-Unis (Joe Kovacs) à la Nouvelle-Zélande (Tom Walsh) en passant par l'Europe (Leonardo Fabbri), s'est bien densifiée.

400 m haies de feu

De l'aveu même de Noah Lyles, le 400 m haies est l'épreuve la plus 'hot' du moment en athlé. Les trois meilleurs performers de l'histoire seront prêts pour un nouveau 'clash', trois ans après la mémorable finale olympique de Tokyo qui avait vu le Norvégien Karsten Warholm porter le record du monde à 45''94, devant Rai Benjamin (USA) et Alison dos Santos (BRA). Il y aura de la revanche dans l'air.

Formidable affrontement en vue aussi sur le 400 m haies féminin, avec la supersonique américaine Sydney McLaughlin-Levrone, dont le record du monde (50''65) a presque été chatouillé par Femke Bol (50''95) tout récemment à La Chaux-de-Fonds. La Néerlandaise coachée par le Fribourgeois Laurent Meuwly tient, elle aussi, la forme de sa vie!

L'énigme Kipchoge

Eliud Kipchoge vise un troisième titre olympique sur marathon, dans la ville où il s'est fait connaître au monde en... 2003 en devenant champion du monde du 5000 m à 17 ans. Sa préparation a cependant été perturbée par la chasse à l'homme dont il a été victime sur les réseaux sociaux au Kenya, après la mort dans un accident de voiture de son rival et recordman du monde Kelvin Kiptum. Kipchoge, sans l'ombre d'une moindre preuve, s'est vu accusé d'en avoir été responsable.

Face à lui dans les rues de Paris, une autre légende de l'athlétisme: Kenenisa Bekele (ETH), 41 ans!

