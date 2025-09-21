Lyles et les Américains conservent leur titre du relais 4x100 m

Les relayeurs américains du 4x100 m ont conservé dimanche soir à Tokyo leur titre de champions ...
Lyles et les Américains conservent leur titre du relais 4x100 m

Lyles et les Américains conservent leur titre du relais 4x100 m

Photo: KEYSTONE/AP/Abbie Parr

Les relayeurs américains du 4x100 m ont conservé dimanche soir à Tokyo leur titre de champions du monde. En or sur 200 m et en bronze sur 100 m, Noah Lyles a ainsi décroché sa 3e breloque au Japon.

Le quatuor, composé de Christian Coleman, Kenneth Bednarek, Courtney Lindsey et Lyles, a coupé la ligne en 37''29, devant les Canadiens d'Andre de Grasse (37''55) et les Néerlandais (37''81).

Les sprinteuses du 'Team USA', emmenées par la fusée Melissa Jefferson-Wooden, ont également obtenu la médaille d'or sur le 4x100 féminin.

Grâce à un sprint final redoutable de Sha'Carri Richardson, les Américaines ont coupé la ligne en 41''75, devant les Jamaïcaines de la légende du sprint Shelly-Ann Fraser-Pryce (41''79), qui a décroché une dernière médaille internationale pour l'ultime course de sa carrière. Les Allemandes ont complété le podium (41''87).

La revanche de Tebogo

Sur le 4x400 m, les Botswanais de Letsile Tebogo et les Américaines portées par Sydney McLaughlin-Levrone ont été sacrés champions du monde.

Le relais botswanais a coupé la ligne en 2'57''76, devant les triples champions du monde en titre américains (2'57''83) et les Sud-Africains, troisièmes pour deux millièmes de seconde.

Après des Mondiaux décevants, Tebogo a ainsi remporté sa première médaille à Tokyo, lui qui avait été disqualifié pour faux départ en finale du 100 m avant de prendre la 4e place du 200 m.

Chez les femmes, le quatuor étasunien composé d'Isabelle Whittaker, Lynna Irby-Jackson, Aaliyah Butler et Sydney McLaughlin-Levrone, s'est imposé en 3'16''61, record des Championnats du monde, devant les Jamaïcaines (3'19''25) et les Néerlandaises de Femke Bol, championnes du monde en titre (3'20''18).

Le décathlon à Neugebauer

Le décathlon est revenu au vice-champion olympique allemand Leo Neugebauer, sacré au bout des dix épreuves avec 8804 points. L'Appenzellois Simon Ehammer, qui visait une médaille, avait abandonné samedi après un zéro pointé à la hauteur.

Enfin, le champion olympique américain du 1500 m Cole Hocker a remporté le titre mondial sur 5000 m. Hocker a coupé la ligne en 12'58''30 devant le Belge Isaac Kimeli (12'58''78) et le Français Jimmy Gressier (12'59''33), sacré sur le 10'000 m à Tokyo

/ATS
 

Actualités suivantes

Pas de médaille mondiale pour Audrey Werro à Tokyo

Pas de médaille mondiale pour Audrey Werro à Tokyo

Autres sports    Actualisé le 21.09.2025 - 13:23

Mondiaux de Tokyo: le grand jour d'Audrey Werro ?

Mondiaux de Tokyo: le grand jour d'Audrey Werro ?

Autres sports    Actualisé le 21.09.2025 - 04:23

Soyhières a brillé sous le soleil de Montsevelier

Soyhières a brillé sous le soleil de Montsevelier

Autres sports    Actualisé le 20.09.2025 - 18:35

SailGP: l'équipage suisse sur le podium provisoire à Genève

SailGP: l'équipage suisse sur le podium provisoire à Genève

Autres sports    Actualisé le 20.09.2025 - 17:31

Articles les plus lus

Après le 10'000 m, Chebet sacrée sur 5000 m

Après le 10'000 m, Chebet sacrée sur 5000 m

Autres sports    Actualisé le 20.09.2025 - 15:37

SailGP: l'équipage suisse sur le podium provisoire à Genève

SailGP: l'équipage suisse sur le podium provisoire à Genève

Autres sports    Actualisé le 20.09.2025 - 17:31

Soyhières a brillé sous le soleil de Montsevelier

Soyhières a brillé sous le soleil de Montsevelier

Autres sports    Actualisé le 20.09.2025 - 18:35

Mondiaux de Tokyo: le grand jour d'Audrey Werro ?

Mondiaux de Tokyo: le grand jour d'Audrey Werro ?

Autres sports    Actualisé le 21.09.2025 - 04:23

Deuxième déception pour Ehammer

Deuxième déception pour Ehammer

Autres sports    Actualisé le 20.09.2025 - 14:05

Après le 10'000 m, Chebet sacrée sur 5000 m

Après le 10'000 m, Chebet sacrée sur 5000 m

Autres sports    Actualisé le 20.09.2025 - 15:37

SailGP: l'équipage suisse sur le podium provisoire à Genève

SailGP: l'équipage suisse sur le podium provisoire à Genève

Autres sports    Actualisé le 20.09.2025 - 17:31

Soyhières a brillé sous le soleil de Montsevelier

Soyhières a brillé sous le soleil de Montsevelier

Autres sports    Actualisé le 20.09.2025 - 18:35

Un quatrième titre mondial pour Noah Lyles sur 200 m

Un quatrième titre mondial pour Noah Lyles sur 200 m

Autres sports    Actualisé le 19.09.2025 - 15:39

Mondiaux de Tokyo: les relais suisses entrent en lice

Mondiaux de Tokyo: les relais suisses entrent en lice

Autres sports    Actualisé le 20.09.2025 - 04:23

Deuxième déception pour Ehammer

Deuxième déception pour Ehammer

Autres sports    Actualisé le 20.09.2025 - 14:05

Après le 10'000 m, Chebet sacrée sur 5000 m

Après le 10'000 m, Chebet sacrée sur 5000 m

Autres sports    Actualisé le 20.09.2025 - 15:37