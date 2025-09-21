Lyles et les Américains conservent leur titre du relais 4x100 m

Les relayeurs américains du 4x100 m ont conservé dimanche soir à Tokyo leur titre de champions du monde. En or sur 200 m et en bronze sur 100 m, Noah Lyles a ainsi décroché sa 3e breloque au Japon.

Le quatuor, composé de Christian Coleman, Kenneth Bednarek, Courtney Lindsey et Lyles, a coupé la ligne en 37''29, devant les Canadiens d'Andre de Grasse (37''55) et les Néerlandais (37''81).

Les sprinteuses du 'Team USA', emmenées par la fusée Melissa Jefferson-Wooden, ont également obtenu la médaille d'or sur le 4x100 féminin.

Grâce à un sprint final redoutable de Sha'Carri Richardson, les Américaines ont coupé la ligne en 41''75, devant les Jamaïcaines de la légende du sprint Shelly-Ann Fraser-Pryce (41''79), qui a décroché une dernière médaille internationale pour l'ultime course de sa carrière. Les Allemandes ont complété le podium (41''87).

La revanche de Tebogo

Sur le 4x400 m, les Botswanais de Letsile Tebogo et les Américaines portées par Sydney McLaughlin-Levrone ont été sacrés champions du monde.

Le relais botswanais a coupé la ligne en 2'57''76, devant les triples champions du monde en titre américains (2'57''83) et les Sud-Africains, troisièmes pour deux millièmes de seconde.

Après des Mondiaux décevants, Tebogo a ainsi remporté sa première médaille à Tokyo, lui qui avait été disqualifié pour faux départ en finale du 100 m avant de prendre la 4e place du 200 m.

Chez les femmes, le quatuor étasunien composé d'Isabelle Whittaker, Lynna Irby-Jackson, Aaliyah Butler et Sydney McLaughlin-Levrone, s'est imposé en 3'16''61, record des Championnats du monde, devant les Jamaïcaines (3'19''25) et les Néerlandaises de Femke Bol, championnes du monde en titre (3'20''18).

Le décathlon à Neugebauer

Le décathlon est revenu au vice-champion olympique allemand Leo Neugebauer, sacré au bout des dix épreuves avec 8804 points. L'Appenzellois Simon Ehammer, qui visait une médaille, avait abandonné samedi après un zéro pointé à la hauteur.

Enfin, le champion olympique américain du 1500 m Cole Hocker a remporté le titre mondial sur 5000 m. Hocker a coupé la ligne en 12'58''30 devant le Belge Isaac Kimeli (12'58''78) et le Français Jimmy Gressier (12'59''33), sacré sur le 10'000 m à Tokyo

/ATS