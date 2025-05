M. Kambundji à la peine, Lobalu en forme

Mujinga Kambundji a manqué le coche pour son premier 100 m de la saison en plein air.

La championne du monde 2025 du 60 m en salle a dû se contenter d'un chrono de 11''49 vendredi à Doha, théâtre de la troisième étape de la Ligue de diamant. Dominic Lobalu s'est quant à lui illustré en se classant 2e du 5000 m.

Les conditions étaient pourtant idéales pour du sprint, avec une température de 33 degrés et un vent favorable de 2,0 m/s. Mais Mujinga Kambundji, qui avait renoncé à s'aligner à Shanghai au début du mois après être tombée malade, est encore loin de sa meilleure forme. La Bernoise de 32 ans a terminé au dernier rang.

La légende du sprint Shelly-Ann Fraser-Pryce s'est quant à elle classée 4e de cette course, remportée par sa compatriote Tia Clayton en 10''92 (meilleure performance mondiale de l'année). La Jamaïcaine de 38 ans, qui lance ce qui devrait être sa dernière saison sur piste, a réussi un chrono de 11''05.

Dominic Lobalu a en revanche visiblement surmonté ses problèmes de santé. Le Saint-Gallois d'adoption a pris la 2e place du 5000 m en 13'17''70, seulement battu par Reynold Cheruiyot (13'16''40). Dans une course tactique, il s'est placé en tête dans l'avant-dernier tour mais n'a pas pu contrer l'attaque du Kényan (13'16''40).

Lobalu avait dû renoncer à s'aligner sur le Grand Slam Track en mars en raison d'une élongation à la cuisse et s'était retiré de la course mi-avril lors des championnats d'Europe du 10 km. Le médaillé d'or (10'000 m) et de bronze (5000 m) des championnats d'Europe 2024 à Rome est à nouveau en forme.

Troisième suisse engagé au Qatar, William Reais a logiquement pris la 8e et dernière place d'un 200 m remporté en 20''10 par le champion olympique 2024 de la discipline Letsile Tebogo, lequel a coupé son effort sur les derniers mètres. Le Grison n'a pu faire mieux que 20''93.

