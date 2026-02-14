Maren Kirkeeide gagne le sprint devant deux Françaises

La Norvégienne Maren Kirkeeide a gagné le sprint 7,5 km des JO 2026 à Anterselva. Elle a devancé les Françaises Océane Michelon de 3''8 et Lou Jeanmonnot de 23''7. La Suissesse Lea Meier a fini 12e.

Le duel entre les deux premières a été d'une folle intensité. Kirkeeide, en retard après le tir debout, a réussi un finish exceptionnel pour venir coiffer Michelon sur le fil. Toutes deux ont réussi un 10/10 au tir alors que Jeanmonnot a manqué une cible, ce qui lui a sans doute coûté la victoire.

Lea Meier, qui avait brillé mercredi dans l'individuel (7e), a livré une belle course (13e), avec elle aussi un sans-faute au pas de tir. Mais elle a perdu trop de temps sur les skis, avec un retard de 1'16''5 sur la nouvelle championne olympique.

Avec un 9/10, Amy Baserga (29e) a concédé 1'46''2 alors qu'Aita Gasparin (55e) a perdu 2'24''1 en ayant également raté un tir. Lena Häcki-Gross (60e) a elle raté son affaire avec un faible 6/10 au tir et un retard de 2'39''5.

/ATS