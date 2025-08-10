Martin Pfister ouvert à acheter plus d'armement aux Etats-Unis

Martin Pfister est 'ouvert' à passer de nouvelles commandes d'armement aux Etats-Unis pour ...
Martin Pfister ouvert à acheter plus d'armement aux Etats-Unis

Martin Pfister ouvert à acheter plus d'armement aux Etats-Unis

Photo: KEYSTONE/GABRIEL MONNET

Martin Pfister est 'ouvert' à passer de nouvelles commandes d'armement aux Etats-Unis pour tenter de réduire les droits de douane de 39% décidés par Donald Trump. Il l'a dit à Keystone-ATS dimanche en marge de la Fête fédérale de tir des jeunes à Saint-Triphon (VD).

'Les achats militaires sont importants pour les relations avec les Etats-Unis', a souligné le ministre de la défense. 'Il faut cependant d'abord trouver un chemin de discussion avec les Américains' afin de faire avancer globalement le dossier.

Le Zougois a également rappelé que le Conseil fédéral 'a choisi de ne pas remettre en question le contrat en cours pour l'achat d'avions F-35. 'Reste à régler la question du prix fixe', a conclu le chef du Département de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).

/ATS
 

