Match de basket: rassemblement anti-israélien à Lausanne

Environ 150 militants pro-palestiniens ont tenté, samedi soir, d'empêcher la tenue du match de basketball Suisse - Israël à la Coupe du monde M19 à Lausanne. La police les a repoussés en faisant usage de spray au poivre.

Les manifestants se sont rassemblés dès 18h30 devant la Vaudoise aréna. Puis, l'heure du match approchant, ils se sont rapprochés des barrières de sécurité, gardées par plusieurs policiers en tenue anti-émeute. A plusieurs reprises, ils ont tenté de forcer le passage, mais la police a repoussé les assauts en usant de spray au poivre.

'Pas de génocidaires à Lausanne' ou 'Suisse complice', ont notamment scandé les manifestants. Ils ont aussi houspillé des spectateurs qui entraient dans la Vaudoise aréna, leur criant des 'Honte à vous'.

Plusieurs organisations et collectifs avaient appelé à ce rassemblement. Ils demandent l'éviction d'Israël de ce tournoi, et plus globalement de toutes les compétitions sportives.

Le prochain match d'Israël à Lausanne est programmé dimanche contre la Jordanie.

/ATS