McLaughlin-Levrone et Russell en démonstration

Reine du 400 m haies, Sydney McLaughlin-Levrone a décroché sans problème son ticket pour les Mondiaux de Tokyo sur le 400 m plat.

L'Américaine a survolé les débats samedi lors des US Trials de Eugene, comme Masai Russell sur 100 m haies.

Sydney McLaughlin-Levrone, qui n'a plus rien à prouver sur 400 m haies, a étonné les observateurs en choisissant de relever le défi du 400 m plat. Elle a confirmé qu'elle pourrait prétendre à une médaille à Tokyo grâce à une victoire éclatante en 48''90 samedi.

'J'ai senti que c'était l'année où je voulais sortir des sentiers battus et me dépasser d'une manière différente. Evidemment c'est difficile, mais je tenais à le faire. (...) Et j'ai hâte de voir jusqu'où je peux me dépasser', a-t-elle expliqué.

McLaughlin-Levrone a confirmé qu'elle n'avait pas l'intention de tenter de se qualifier pour le 400 m haies à Tokyo via les finales de la Ligue de diamant à Zurich. 'Non, nous allons nous concentrer uniquement sur le 400 m', a-t-elle assuré.

'Un niveau à maintenir'

Championne olympique du 100 m haies, Masai Russell (25 ans) a été tout aussi impressionnante samedi avec une performance sans faille qui lui a permis de remporter la distance en 12''22. Elle a montré qu'elle sera la femme à battre à Tokyo, après sa victoire devant Grace Stark (12''31) et Alaysha Johnson (12''36).

Russell avait démarré la saison en grande pompe, établissant un record américain de 12''17 en mai avant qu'une blessure à la cheville ne menace de compromettre sa saison. Mais elle semble avoir retrouvé son meilleur niveau.

'J'aurais pu mettre fin à ma saison il y a deux mois, quand je ne pouvais plus marcher. Mais je me suis dit: +C'est mon objectif+', a-t-elle souligné. 'Gagner les Jeux m'a mis un peu plus de pression. Parce que je sens que j'ai un niveau à maintenir. Les gens attendent quelque chose de la championne olympique en titre.'

/ATS