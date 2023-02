Médaille de bronze pour Fanny Smith, les Suisses éliminés

Aux Mondiaux à Bakouriani, Fanny Smith a enlevé la médaille de bronze du skicross. Revenue de blessure, la Vaudoise a été départagée à la photo-finish, battue par l'Autrichienne Katrin Ofner.

Il s'agit de la sixième médaille mondiale pour Smith (1 or, 3 argent et désormais 2 bronze). Cette dernière est un peu inespérée suite à sa lourde chute à Reiteralm il y a une dizaine de jour. La Vaudoise s'était relevée avec une légère commotion cérébrale et une contusion au ménisque. Elle a peut-être bénéficié du report de la course prévue samedi, mais reportée en raison d'un vent violent.

En finale, elle s'est retrouvée quatrième peu après le départ. Elle a fini par doubler la Canadienne Marielle Thompson avant de mourir à quelques centimètres de Ofner. Devant, la Suédoise Sandra Naeslund s'était montrée impériale une fois de plus.

La Genevoise Sixtine Cousin a remporté la petite finale. Elle est classée cinquième juste devant Talina Gantenbein.

Fanny Smith est une spécialiste des grands rendez-vous. Elle avait été sacrée championne du monde à 20 ans en 2013. Ensuite depuis 2015, elle est à chaque fois montée sur le podium que ce soit aux JO ou aux Mondiaux. Mais jamais plus sur la plus haute marche.

Chez les messieurs,la compétition a tourné au désastre pour les Suisses. Tant Marc Bischofberger, Jonas Lenherr que Joos Berry ont connu l'élimination dès les quarts de finale.

/ATS