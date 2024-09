Mené 4-0, Alinghi est au bord du précipice

Alinghi Red Bull Racing n'a plus le droit à l'erreur en demi-finale de la Coupe Louis Vuitton à Barcelone.

Le défi suisse est mené 4-0 par Britannia après les deux premières journées, alors que cinq victoires suffisent pour passer en finale des Challengers.

Certes, Alinghi a offert une plus nette résistance dans le quatrième duel, livré dimanche en fin d'après-midi. Mais le barreur Arnaud Psarofaghis et ses coéquipiers n'ont toujours pas trouvé le moyen de gêner le vainqueur du Round Robin Britannia et son quadruple champion olympique Ben Ainsle.

Battu de 2'20 dans le premier match disputé dimanche, largement dominé dans les deux régates de samedi, Alinghi s'est incliné pour 48'' en conclusion du programme dominical. Le match no 3 avait été joué avant même la ligne de départ, Alinghi perdant tout espoir en manquant une manoeuvre après avoir évité de peu la collision.

L'autre demi-finale semble également pliée. Les Italiens de Luna Rossa, qui avaient perdu la 1re place du Round Robin lors de l'ultime journée de la phase préliminaire lundi, ont eux aussi gagné leurs quatre régates du week-end. Battu de 2'' seulement dans le match no 4, American Magic a néanmoins les moyens de réagir.

