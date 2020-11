Mercedes, sept titres constructeurs consécutifs, écurie record

Mercedes assoit chaque saison un peu plus sa position parmi les plus grands noms de l'histoire de la Formule 1.

L'écurie allemande a remporté dimanche une septième couronne consécutive record chez les constructeurs, une de plus que Ferrari entre 1999 et 2004.

Les Flèches d'argent ont disputé le championnat à treize reprises en leur nom propre, en 1954 et 1955 et depuis 2010. Elles ont remporté les titres pilotes les deux premières années avec l'Argentin Juan Manuel Fangio (le titre constructeurs n'existait pas) et les deux récompenses chaque année depuis 2014.

On est loin des seize titres constructeurs et des quinze titres pilotes de la Scuderia Ferrari, mais la marque au cheval cabré n'a manqué aucune des 70 saisons depuis 1950.

Le record de titres pilotes consécutifs, Mercedes le détient déjà avec les six sacres de Lewis Hamilton (2014, 2015, 2017, 2018, 2019) et Nico Rosberg (2016). Et le Britannique aura une première chance d'être de nouveau sacré en 2020 lors de la prochaine manche en Turquie le 15 novembre.

La Scuderia de la grande époque Michael Schumacher, elle, a dû se 'contenter' de cinq titres de suite chez les pilotes.

Les autres statistiques sont tout aussi vertigineuses: en 223 GP, Mercedes a conquis 232 podiums, dont 113 victoires et 58 doublés, 124 pole positions et 83 meilleurs tours. Soit 50,7% de succès, contre 23,7% pour la Scuderia, qui détient le record de 238 succès en 1004 GP.

Comment expliquer ces résultats ? Par les hommes qui ont fait et font toujours Mercedes, le moteur qui équipe ses monoplaces depuis 2014 et la fiabilité de ses F1.

En piste, deux pilotes unanimement cités parmi les cinq meilleurs de l'Histoire, Hamilton et Fangio, ont offert à la marque allemande sept de ses huit titres - sûrement bientôt neuf - chez les pilotes.

/ATS