Mexique: 11 morts dans une attaque armée sur un terrain de football

Une attaque armée a fait au moins onze morts et douze blessés dimanche sur un terrain de football ...
Photo: KEYSTONE/AP/FERNANDO LLANO

Une attaque armée a fait au moins onze morts et douze blessés dimanche sur un terrain de football dans l'État mexicain de Guanajuato (centre), l'un des plus violents du pays, ont indiqué les autorités locales. Les assaillants sont recherchés.

L'attaque s'est déroulée dans la ville de Salamanca. 'Les décès de onze personnes ont été confirmés, dont dix ont perdu la vie sur place et une autre alors qu'elle recevait des soins médicaux dans un centre hospitalier', ont précisé les autorités. Les douze blessés 'reçoivent actuellement des soins'.

Dans la nuit de samedi, quatre sacs contenant des restes humains avaient été abandonnés dans la même ville.

L'Etat de Guanajuato est un centre industriel abritant des usines d'assemblage automobiles et de nombreuses attractions touristiques, où plusieurs groupes criminels organisés se disputent le trafic de drogue et le vol de carburant, selon les analystes.

Au début de l'année, le gouvernement mexicain de Claudia Sheinbaum a affirmé que le taux d'homicides dans le pays avait atteint en 2025 son niveau le plus bas depuis une décennie.

/ATS
 

