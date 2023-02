Michael Vogt 5e en bob à quatre

Michael Vogt n'a pas signé d'exploit en bob à quatre lors des Mondiaux de St-Moritz.

Médaillé de bronze en bob à deux une semaine plus tôt, le Schwytzois doit se contenter d'un 5e rang. Il pointait en 6e position après deux manches.

Quatrièmes après la manche initiale, Michael Vogt et ses coéquipiers Silvio Weber, Cyril Bieri et Sandro Michel ont perdu toute chance de conquérir une médaille lors de leur seconde descente (10e chrono). Ils ont gagné une place lors de l'ultime 'run' mais échouent à 1''08 du podium. Les deux autres pilotes suisses en lice, Cédric Follador et Timo Rohner, se sont classés respectivement 9e et 12e.

Devancé par son compatriote Johannes Lochner en bob à deux à Celerina, l'Allemand Francesco Friedrich a pris sa revanche en bob à quatre. Le quadruple champion olympique s'est imposé avec 0''69 d'avance sur ses deux dauphins, le Britannique Brad Hall et le Letton Emils Cipulis, pour cueillir son 14e titre mondial.

/ATS