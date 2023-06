Moins de stars à Athletisssima en raison du calendrier

La 48e édition d'Athletissima s'annonce un peu moins clinquante que les années précédentes. La principale raison vient du fait que les sélections américaines et jamaïcaines sont absentes ce vendredi.

Il y aura de beaux duels et de grandes performances à la Pontaise, notamment sur le fond et le demi-fond, mais c'est vrai que les courses de sprint n'auront pas la même saveur que par le passé. La faute au calendrier de cette année 2023 qui voit les trials américains et jamaïcains pour les championnats du monde s'intercaler dans le calendrier de la Diamond League.

Par conséquent, les Sha'Carri Richardson, Shericka Jackson, Shelly-Ann Fraser-Pryce, Elaine Thompson-Herah, Noah Lyles, Erriyon Knighton ou encore Sydney McLaughlin-Levron ne fouleront pas le tartan lausannois.

Ces absences font logiquement le bonheur d'autres athlètes talentueux. On pense par exemple à la Néerlandaise Femke Bol. Entraînée par Laurent Meuwly, la Batave de 23 ans écrase pour l'heure la concurrence sur 400 m haies avec une meilleure performance mondiale de l'année en 52''30. Son objectif cette saison va être de descendre sous les 52 secondes, un exploit réalisé par deux athlètes uniquement: Dalilah Muhammad (une fois) et l'immense Sydney McLaughlin-Levrone (six fois).

Jason Joseph vise les 13 secondes

Les athlètes suisses tenteront eux aussi de profiter de ce meeting à domicile pour briller. Cette saison, Simon Ehammer s'est distingué à la longueur et Jason Joseph sur le 110 m haies. Avec son record de Suisse en 13''10 établi il y a peu à Florence, Joseph possède le troisième meilleur chrono des engagés. 'J'espère pouvoir franchir la barrière des 13 secondes, avoue celui qui a pris une autre dimension en s'entraînant à la fois aux Etats-Unis et avec Claudine Müller à Bâle. Mais cela va dépendre de beaucoup de facteurs.'

Premier Suisse à gagner une épreuve de Diamond League lors de son succès à la longueur à Olso, le décathlonien appenzellois tentera de récidiver à la Pontaise. Il devra se méfier du Grec Miltiadis Tentoglou et de l'Indien Muralis Sreeshankar qui sont allés plus loin que lui cette saison.

Sur 1500 m, Jakob Ingebrigtsen se battra surement contre lui-même avec l'aide de la wavelight, ce lièvre virtuel et lumineux qui aide les athlètes dans leur tempo. Sur le 3000 m steeple féminin et le 5000 m masculin, les absences kényanes seront compensées par une forte délégation éthiopienne. Et dans les deux courses, les détenteurs du record du monde (Beatrice Chepkoech et Joshua Cheptegei) seront présents. Suffisant pour enflammer Lausanne? Réponse vendredi soir.

/ATS