Monachon et Haas succèdent à Rothenbühler

Après le retrait d'Adrian Rothenbühler comme entraîneur du relais sprint des dames, Swiss Athletics a trouvé une nouvelle solution. Raphaël Monachon et Peter Haas assumeront ensemble la responsabilité

Pour Monachon (50 ans), il s'agit d'un retour; il fut le prédécesseur de Rothenbühler entre 2018 et 2021. Sous sa houlette, les Suissesses s'étaient hissées dans l'élite mondiale avec la quatrième place aux Championnats du monde 2019 à Doha et aux Jeux olympiques 2021 à Tokyo. L'ancien coureur de 110 m haies a pris une part prépondérante dans ce développement sportif et dans la conception de l'entraînement.

Haas (68 ans) sera surtout responsable de la planification et de la coordination. Il fut de 2004 à 2018 responsable de la performance à Swiss Athletics.

Dernièrement Haas coachait le relais 4 x 400 m dames. Une tâche qui sera désormais assurée par Kenny Guex, employé à Swiss Athletics comme entraîneur responsable pour les domaines sprint/haies/relais.

Les Championnats du monde à Budapest du 19 au 27 août constitueront le point fort de la saison. Pour le relais dames, la participation à la finale des derniers Championnats du monde lui permet d'avoir déjà rempli les critères de qualification de World Athletics.

/ATS