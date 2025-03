Mondiaux à Morgins: Bussard/Fatton en bronze

Le duo suisse composé du Fribourgeois Robin Bussard et de la Neuchâteloise Marianne Fatton a obtenu une médaille lors des Mondiaux de Morgins. Ils ont terminé au troisième rang en relais mixte.

La victoire est revenue aux Français Emily Harrop et Thibault Anselmet. Ceux-ci ont précédé les Espagnols Ana Alonso et Oriol Cardona de moins d'une seconde après plus d'une demi-heure d'efforts, sous le soleil à 1650 mètres d'altitude dans la station située en Valais.

Le relais mixte figurera pour la première fois l'an prochain au programme des Jeux olympiques d'hiver.

/ATS