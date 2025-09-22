Mondiaux de Shanghai: Plock/Brunner en finale du deux sans barreur

Jonah Plock et Patrick Brunner se sont qualifiés pour la finale du deux sans barreur aux Mondieux ...
Mondiaux de Shanghai: Plock/Brunner en finale du deux sans barreur

Photo: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI

Jonah Plock et Patrick Brunner se sont qualifiés pour la finale du deux sans barreur aux Mondieux de Shanghai. Le duo suisse a pris la deuxième place en demi-finale.

Le Saint-Gallois et le Lucernois, cinquièmes des Européens, n'ont été battus que par les Roumains Florin Arteni et Florin Lehaci, champions d'Europe en titre. Ils disputeront leur finale jeudi.

En deux sans barreur dames, Lisa Lötscher et Célia Dupré ont pris la cinquième place de leur demi-finale. Elles disputeront jeudi la finale B.

/ATS
 

