Mondiaux de Tokyo: Armand Duplantis établit un 14e record du monde

Armand Duplantis va toujours plus haut. Le Suédois a battu son record du monde pour la 14e ...
Mondiaux de Tokyo: Armand Duplantis établit un 14e record du monde

Mondiaux de Tokyo: Armand Duplantis établit un 14e record du monde

Photo: KEYSTONE/AP/Pawel Kopczynski

Armand Duplantis va toujours plus haut. Le Suédois a battu son record du monde pour la 14e fois en franchissant 6m30 à la perche à son troisième essai lors des Mondiaux de Tokyo.

'Mondo' Duplantis n'en finit pas de repousser les limites de son sport. Le perchiste âgé de 25 ans a ainsi amélioré une fois encore son record du monde, dont il est le détenteur depuis 2020, quand il avait détrôné le Français Renaud Lavillenie en franchissant 6m17.

Dans un scenario similaire à celui des Jeux olympiques de Paris en 2024, où il avait passé 6m25 à son ultime essai, Duplantis a attendu lundi sa troisième tentative pour franchir 6m30, après deux essais très probants.

Fou de joie, il a sauté dans les bras du médaillé d'argent mondial, le Grec Emmanouil Karalis (6m00) et de l'Australien Kurtis Marschall (3e avec 5m95). Il a ensuite retrouvé sa fiancée et ses parents, présents dans les tribunes.

Sacré champion olympique pour la première fois de sa carrière dans ce même stade, vide en raison de la pandémie, en 2021, Duplantis avait affirmé qu'il rêvait de battre le record du monde à Tokyo.

/ATS
 

