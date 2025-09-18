Mondiaux de Tokyo: Audrey Werro tient son rang

Audrey Werro a tenu son rang dans les séries du 800 m. La Fribourgeoise, qui a mené la plupart du temps, a remporté sa course en 1'58''43 et s'est ainsi qualifiée aisément pour les demi-finales.

Elle a signé le troisième chrono de toutes les concurrentes. Avec sa forme actuelle, la jeune recordwoman de Suisse, âgée de 21 ans, peut vraiment nourrir de grandes ambitions dans la capitale nippone.

L'autre Fribourgeoise, Veronica Vancardo, n'a quant à elle pas passé le cap. Elle a pris la quatrième place de sa course en 2'01''13, à deux secondes de son record, ce qui s'est avéré insuffisant pour être repêchée au temps. La Valaisanne Lore Hoffmann a aussi échoué en se classant sixième de sa série en 1'59''76.

Pas de finale sur 200 m pour les Suisses

Timothé Mumenthaler et William Reais ont nettement manqué une place en finale du 200 m. Le Genevois, champion d'Europe, a terminé septième de sa course dans un temps bien moyen (20''66), loin de son 20''39 de la veille.

Il n'y a pas eu de miracle non plus pour William Reais, septième de sa demi-finale en 20''59 alors qu'il avait couru en 20''38 en séries.

