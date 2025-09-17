Mondiaux de Tokyo: Ehammer et Moser visent une médaille

Simon Ehammer et Angelica Moser peuvent rêver d'une médaille mondiale en finale de la longueur et de la perche mercredi à Tokyo. Timothé Mumenthaler entre en lice en séries du 200 m.

Seulement 11e de la qualification, incapable de franchir les 8 mètres, Ehammer devra sortir le grand jeu pour espérer décrocher une breloque lors de la finale (dès 13h49). Mais les compteurs sont remis à zéro et l'Appenzellois de 25 ans peut croire qu'un exploit est possible trois ans après sa médaille de bronze obtenue lors des Mondiaux d'Eugene.

Moser a de son côté connu moins de difficulté pour se qualifier pour la finale de la perche (dès 12h25). La Zurichoise de 27 ans a des chances de monter sur le podium, un an après être passée proche d'une médaille olympique à Paris (4e).

Timothé Mumenthaler ne pourra vraisemblablement pas viser les médailles sur 200 m, mais le sprinter genevois doit passer le cap des séries (dès 13h15). Le champion d'Europe 2024 du demi-tour de piste espère se qualifier pour les demi-finales qui auront lieu jeudi.

/ATS