Mondiaux de Tokyo: Jason Joseph passe à côté de sa finale

Jason Joseph a manqué son affaire en finale du 110 m haies des Mondiaux de Tokyo mardi. Le Bâlois s'est arrêté avant de franchir la première haie. L'Américain Cordell Tinch s'est imposé en 12''99.

Que de regrets pour Joseph! L'athlète de 26 ans est passé à côté de son sujet pour sa deuxième finale mondiale, deux ans après sa 7e place à Budapest. Pourtant bien parti, il n'a même pas tenté de franchir la première haie, comme tétanisé par l'enjeu. Il n'a pas non plus semblé blessé.

Médaillé de bronze aux Championnats d'Europe de Rome en juin 2024, le Suisse a vraiment manqué une occasion en or de décrocher une breloque historique au lendemain du titre de Ditaji Kambundji sur 100 m haies. Son record de Suisse (13''07), qu'il a atteint à deux reprises cette saison, lui aurait en effet permis de monter sur le podium à Tokyo.

Tinch devant deux Jamaïcains

La course a été remportée sans surprise par le grand dominateur de la discipline cette saison, l'Américain Cordell Tinch (12''99). Le 4e meilleur performeur de l'histoire s'est imposé devant les Jamaïcains Orlando Bennett (13''08) et Tyler Mason (13''12).

Jason Joseph avait réussi une belle demi-finale pour se qualifier pour le point d'orgue de cette quatrième journée des Mondiaux japonais. Il avait pris la 2e place de sa demi-finale derrière Tinch en 13''18 malgré un mauvais départ.

Devant son public, Rachid Muratake n'a pas non plus réussi d'exploit. Le Japonais s'est classé 5e de cette finale (13''18) à laquelle le triple champion du monde en titre américain Grant Holloway, éliminé en demi-finale, n'a pas participé.

