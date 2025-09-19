Mondiaux de Tokyo: les relais suisses entrent en lice

Les relais suisses féminins entrent en lice samedi aux Championnats du monde de Tokyo. Les ...
Mondiaux de Tokyo: les relais suisses entrent en lice

Mondiaux de Tokyo: les relais suisses entrent en lice

Photo: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Les relais suisses féminins entrent en lice samedi aux Championnats du monde de Tokyo. Les relayeuses du 4x100 m auront fort à faire en séries pour rallier la finale, comme celles du 4x400 m

Pour le 4x100 (13h45), les quatre heureuses élues se nomment Géraldine Frey, Céline Bürgi, Léonie Pointet et Salomé Kora. Ajla Del Ponte, handicapée par plusieurs blessures ces dernières saisons, ne sera que remplaçante.

Une qualification pour la finale de dimanche, en conclusion des Mondiaux japonais, constituerait une excellente performance. Pour les relayeuses du 4x400 (13h00), qui détiennent le moins bon chrono de la saison parmi les 16 nations engagées, on parlerait même d'exploit.

/ATS
 

Actualités suivantes

Un quatrième titre mondial pour Noah Lyles sur 200 m

Un quatrième titre mondial pour Noah Lyles sur 200 m

Autres sports    Actualisé le 19.09.2025 - 15:39

Mondiaux: Femke Bol et Rai Benjamin sacrés sur 400 m haies

Mondiaux: Femke Bol et Rai Benjamin sacrés sur 400 m haies

Autres sports    Actualisé le 19.09.2025 - 15:01

Mondiaux de Tokyo: Audrey Werro en finale du 800 m

Mondiaux de Tokyo: Audrey Werro en finale du 800 m

Autres sports    Actualisé le 19.09.2025 - 15:57

Fred Kerley rejoint les Enhanced Games, où le dopage sera autorisé

Fred Kerley rejoint les Enhanced Games, où le dopage sera autorisé

Autres sports    Actualisé le 19.09.2025 - 08:45

Articles les plus lus

Le Tour du Val Terbi fête sa 50e édition

Le Tour du Val Terbi fête sa 50e édition

Autres sports    Actualisé le 18.09.2025 - 16:36

Fred Kerley rejoint les Enhanced Games, où le dopage sera autorisé

Fred Kerley rejoint les Enhanced Games, où le dopage sera autorisé

Autres sports    Actualisé le 19.09.2025 - 08:45

Mondiaux: Femke Bol et Rai Benjamin sacrés sur 400 m haies

Mondiaux: Femke Bol et Rai Benjamin sacrés sur 400 m haies

Autres sports    Actualisé le 19.09.2025 - 15:01

Mondiaux de Tokyo: Audrey Werro en finale du 800 m

Mondiaux de Tokyo: Audrey Werro en finale du 800 m

Autres sports    Actualisé le 19.09.2025 - 15:57

Audrey Werro est un « diamant brut »

Audrey Werro est un « diamant brut »

Autres sports    Actualisé le 18.09.2025 - 04:03

Mondiaux de Tokyo: Audrey Werro tient son rang

Mondiaux de Tokyo: Audrey Werro tient son rang

Autres sports    Actualisé le 18.09.2025 - 15:27

Sydney McLaughlin-Levrone sacrée sur 400 m, sous les 48 secondes

Sydney McLaughlin-Levrone sacrée sur 400 m, sous les 48 secondes

Autres sports    Actualisé le 18.09.2025 - 15:59

Le Tour du Val Terbi fête sa 50e édition

Le Tour du Val Terbi fête sa 50e édition

Autres sports    Actualisé le 18.09.2025 - 16:36