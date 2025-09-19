Mondiaux de Tokyo: les relais suisses entrent en lice

Les relais suisses féminins entrent en lice samedi aux Championnats du monde de Tokyo. Les relayeuses du 4x100 m auront fort à faire en séries pour rallier la finale, comme celles du 4x400 m

Pour le 4x100 (13h45), les quatre heureuses élues se nomment Géraldine Frey, Céline Bürgi, Léonie Pointet et Salomé Kora. Ajla Del Ponte, handicapée par plusieurs blessures ces dernières saisons, ne sera que remplaçante.

Une qualification pour la finale de dimanche, en conclusion des Mondiaux japonais, constituerait une excellente performance. Pour les relayeuses du 4x400 (13h00), qui détiennent le moins bon chrono de la saison parmi les 16 nations engagées, on parlerait même d'exploit.

/ATS