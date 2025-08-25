Mumenthaler et Lobalu renoncent au meeting de Zurich

Timothé Mumenthaler et Dominic Lobalu renoncent tous deux au meeting Weltklasse de Zurich, ...
Mumenthaler et Lobalu renoncent au meeting de Zurich

Mumenthaler et Lobalu renoncent au meeting de Zurich

Photo: KEYSTONE/TIL BUERGY

Timothé Mumenthaler et Dominic Lobalu renoncent tous deux au meeting Weltklasse de Zurich, a annoncé lundi l'agence qui s'occupe de leurs intérêts.

Le Genevois et le St-Gallois ne veulent prendre aucun risque à un peu plus de deux semaines des Mondiaux de Tokyo (13-21 septembre).

Champion d'Europe en titre du 200 m, Timothé Mumenthaler a souffert de crampes après son sacre sur 100 m samedi lors des championnats de Suisse à Frauenfeld, ce qui l'a déjà contraint à déclarer forfait pour le 200 m dominical.

Dominic Lobalu se remet quant à lui parfaitement bien de la blessure musculaire à une cuisse subie le 16 août, mais le meeting zurichois arrive trop tôt pour le champion d'Europe 2024 du 10'000 m.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le champion olympique du décathlon forfait pour les Mondiaux

Le champion olympique du décathlon forfait pour les Mondiaux

Autres sports    Actualisé le 25.08.2025 - 19:57

100 m haies: Cyréna Samba-Mayela forfait pour Tokyo

100 m haies: Cyréna Samba-Mayela forfait pour Tokyo

Autres sports    Actualisé le 25.08.2025 - 16:17

L’Union Jura Rugby déménage officiellement à Chevenez

L’Union Jura Rugby déménage officiellement à Chevenez

Autres sports    Actualisé le 25.08.2025 - 15:30

Deux Jurassiens argentés à l’Erguëlathlon

Deux Jurassiens argentés à l’Erguëlathlon

Autres sports    Actualisé le 24.08.2025 - 18:00

Articles les plus lus

Deux Jurassiens argentés à l’Erguëlathlon

Deux Jurassiens argentés à l’Erguëlathlon

Autres sports    Actualisé le 24.08.2025 - 18:00

Le col de Montvoie gravi avec panache

Le col de Montvoie gravi avec panache

Autres sports    Actualisé le 24.08.2025 - 21:25

L’Union Jura Rugby déménage officiellement à Chevenez

L’Union Jura Rugby déménage officiellement à Chevenez

Autres sports    Actualisé le 25.08.2025 - 15:30

100 m haies: Cyréna Samba-Mayela forfait pour Tokyo

100 m haies: Cyréna Samba-Mayela forfait pour Tokyo

Autres sports    Actualisé le 25.08.2025 - 16:17

Deux Jurassiens argentés à l’Erguëlathlon

Deux Jurassiens argentés à l’Erguëlathlon

Autres sports    Actualisé le 24.08.2025 - 18:00

800 m: Audrey Werro bat le record de Suisse

800 m: Audrey Werro bat le record de Suisse

Autres sports    Actualisé le 24.08.2025 - 18:29

Le col de Montvoie gravi avec panache

Le col de Montvoie gravi avec panache

Autres sports    Actualisé le 24.08.2025 - 21:25

L’Union Jura Rugby déménage officiellement à Chevenez

L’Union Jura Rugby déménage officiellement à Chevenez

Autres sports    Actualisé le 25.08.2025 - 15:30

Décès d'un jeune coureur espagnol sur la Vuelta juniors

Décès d'un jeune coureur espagnol sur la Vuelta juniors

Autres sports    Actualisé le 24.08.2025 - 14:49

800 m: Audrey Werro bat le record de Suisse

800 m: Audrey Werro bat le record de Suisse

Autres sports    Actualisé le 24.08.2025 - 18:29

Mathieu Chèvre vice-champion suisse, Angelica Moser facile

Mathieu Chèvre vice-champion suisse, Angelica Moser facile

Autres sports    Actualisé le 24.08.2025 - 19:26

Le col de Montvoie gravi avec panache

Le col de Montvoie gravi avec panache

Autres sports    Actualisé le 24.08.2025 - 21:25