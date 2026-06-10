Mumenthaler plus rapide que Gout Gout, Lobalu largué

Timothé Mumenthaler a pris la 5e place du 200 m du meeting Diamond League d'Oslo. Le Genevois ...
Mumenthaler plus rapide que Gout Gout, Lobalu largué

Mumenthaler plus rapide que Gout Gout, Lobalu largué

Photo: KEYSTONE/EPA/HEIKO JUNGE

Timothé Mumenthaler a pris la 5e place du 200 m du meeting Diamond League d'Oslo. Le Genevois (20''58) a fait mieux que le prodige australien Gout Gout.

Placé à l'extérieur, le champion d'Europe n'avait aucun point de repère mais il a fait un assez bon virage pour réussir sa meilleure performance de l'année, loin tout de même de ses 20''27 de l'an dernier à...Oslo. Il a tout de même vu Letsile Tebogo le passer rapidement et le Botswanais s'est imposé facilement en 19''84.

Au deuxième rang, on retrouve le Sud-Africain Sinesipho Dambile (20''12) et au 3e le Trinitéen Jereem Richards (20''50).

Grosse déception en revanche pour Gout Gout. L'Australien de 18 ans qui a couru en 19''67 ce printemps n'a pu faire mieux que 20''60 pour obtenir la 6e place dans un style assez peu académique.

Lobalu loin du compte

Dominic Lobalu a lui disputé son premier 5000 m de la saison en Norvège. 13e avec un temps de 13'08''78, le recordman de Suisse a manqué son objectif: battre ce record de 12'50''87 minutes. A mi-parcours, Lobalu accusait déjà un retard de plusieurs secondes sur son rythme habituel.

'Mes jambes tournaient bien aujourd'hui', a-t-il confié à SRF. Il ne sait pas pourquoi cela n'a pas fonctionné: 'Je me pose aussi beaucoup de questions, cela ne m'était encore jamais arrivé.' La victoire est revenue à l'Ethiopien Addisu Yihune en 12'47''62.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le ski-alpinisme devrait rester au programme en 2030

Le ski-alpinisme devrait rester au programme en 2030

Autres sports    Actualisé le 10.06.2026 - 20:25

Foot: l'ONU veut un environnement sûr pour les joueurs et les fans

Foot: l'ONU veut un environnement sûr pour les joueurs et les fans

Autres sports    Actualisé le 10.06.2026 - 14:41

Alan Roura en quête d'un nouveau défi

Alan Roura en quête d'un nouveau défi

Autres sports    Actualisé le 10.06.2026 - 06:03

Nouvelles acquisitions pour le Musée olympique à Lausanne

Nouvelles acquisitions pour le Musée olympique à Lausanne

Autres sports    Actualisé le 09.06.2026 - 14:31

Articles les plus lus

Le prodige Gout Gout sera de la partie

Le prodige Gout Gout sera de la partie

Autres sports    Actualisé le 09.06.2026 - 10:13

Nouvelles acquisitions pour le Musée olympique à Lausanne

Nouvelles acquisitions pour le Musée olympique à Lausanne

Autres sports    Actualisé le 09.06.2026 - 14:31

Alan Roura en quête d'un nouveau défi

Alan Roura en quête d'un nouveau défi

Autres sports    Actualisé le 10.06.2026 - 06:03

Foot: l'ONU veut un environnement sûr pour les joueurs et les fans

Foot: l'ONU veut un environnement sûr pour les joueurs et les fans

Autres sports    Actualisé le 10.06.2026 - 14:41

Le chrono historique d'Audrey Werro

Le chrono historique d'Audrey Werro

Autres sports    Actualisé le 09.06.2026 - 06:01

Le prodige Gout Gout sera de la partie

Le prodige Gout Gout sera de la partie

Autres sports    Actualisé le 09.06.2026 - 10:13

Nouvelles acquisitions pour le Musée olympique à Lausanne

Nouvelles acquisitions pour le Musée olympique à Lausanne

Autres sports    Actualisé le 09.06.2026 - 14:31

Alan Roura en quête d'un nouveau défi

Alan Roura en quête d'un nouveau défi

Autres sports    Actualisé le 10.06.2026 - 06:03

Audrey Werro signe le 3e temps de l'histoire: 1'53''98 sur 800 m

Audrey Werro signe le 3e temps de l'histoire: 1'53''98 sur 800 m

Autres sports    Actualisé le 07.06.2026 - 22:13

Yanis Jeannerat sur le podium à Rapperswil

Yanis Jeannerat sur le podium à Rapperswil

Autres sports    Actualisé le 08.06.2026 - 11:45

Le chrono historique d'Audrey Werro

Le chrono historique d'Audrey Werro

Autres sports    Actualisé le 09.06.2026 - 06:01

Le prodige Gout Gout sera de la partie

Le prodige Gout Gout sera de la partie

Autres sports    Actualisé le 09.06.2026 - 10:13