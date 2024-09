Natation: Leo McCrea apporte une nouvelle médaille d'or à la Suisse

Et de six pour la Suisse aux Jeux paralympiques de Paris. Leo McCrea (20 ans) a remporté le 100 m brasse. Ce double national court pour la Suisse depuis cinq ans, mais il vit et étudie en Angleterre.

Le 100 m brasse constitue la distance de prédilection de McCrea, mais il n'était pas le grand favori de la course. Il a battu son record de deux secondes pour finir en 1'27. Ce petit gabarit a ainsi ajouté une médaille olympique à son palmarès, qui comprend du bronze lors des Européens 2024 et de l'argent aux Mondiaux 2023.

/ATS