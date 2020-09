Nicole Büchler range ses perches

Nicole Büchler a décidé de prendre sa retraite. La recordwoman de Suisse du saut à la perche a choisi de dire stop à 36 ans.

A l'heure de se retirer, Büchler est toujours la détentrice du record de Suisse avec 4m80 réussis en 2016, sa plus belle année avec une 6e place aux JO de Rio. La Biennoise a pris part à trois reprises aux Jeux olympiques, à six championnats du monde et à deux championnats d'Europe.

En 2017, elle a remporté l'étape de la Ligue de diamant à Stockholm, une première pour une athlète helvétique. Elle a connu quelques problèmes de santé ces dernières années, notamment à la hanche. Sa dernière sortie internationale eut lieu lors des Mondiaux de Doha l'année passée.

Büchler continuera de faire partie de l'athlétisme suisse même après sa retraite. Elle a décroché un poste de coach pour le saut à la perche au sein de la fédération.

/ATS