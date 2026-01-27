Nils Stump sérieusement blessé au genou droit

Nils Stump est au repos forcé pendant de longs mois. Le champion du monde 2023 souffre d'une ...
Photo: KEYSTONE/EPA MTI/BOGLARKA BODNAR

Nils Stump est au repos forcé pendant de longs mois. Le champion du monde 2023 souffre d'une déchirure du ligament croisé antérieur et du ménisque du genou droit.

Le Zurichois de 28 ans s'est blessé lors d'un stage d'entraînement au Japon, a expliqué son manager dans un communiqué. De retour en Suisse, il a déjà été opéré avec succès et doit maintenant observer une pause de neuf mois.

Ses chances de participer aux Jeux olympiques de Los Angeles sont encore intactes, même si la période de qualification débute cette année. Double médaillé mondial (en or en 2023, en bronze en 2024), le judoka d'Uster visera une première médaille olympique en 2028.

/ATS
 

