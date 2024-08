Noah Lyles va devoir battre la Jamaïque

Gros suspense pour la finale olympique du 100 m à Paris. Les Jamaïcains Kishane Thompson et Oblique Seville veulent battre les Américains.

Un duel Jamaïque/Etats-Unis, voilà ce que sera la finale de 21h50 au Stade de France. Comme un retour à l'ère Bolt/Powell face à Gay/Gatlin.

Cette fois les représentants des Caraïbes se nomment Kishane Thompson et Oblique Seville. Thompson a couvert la ligne droite en 9''80 et a le plus impressionné. Seville, 23 ans comme son compatriote, a remporté sa demi-finale en 9''81 et envoyé un message au champion du monde Noah Lyles, 2e en 9''83. Fred Kerley a lui réussi 9''84 dans sa demi-finale, battu par Thompson.

Face à ces quatre fusées, on retrouve le champion olympique italien Marcell Jacobs, qualifié au temps en 9''92. L'AFrique est bien représentée avec le Sud-Africain Akani Simbine (9''87) et le Botswanais Letsile Tebogo (9''91). L'Américain Kenneth Bednarek complète le plateau.

/ATS