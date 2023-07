Noè Ponti 7e sur 100 m papillon

Noè Ponti devra encore patienter avant de conquérir une première médaille dans des Mondiaux en grand bassin. Le Tessinois a terminé 7e de la finale du 100 m papillon samedi à Fukuoka.

En bronze dans la discipline aux JO 2021 et en argent aux Européens en 2022, Noè Ponti n'est pas parvenu à se surpasser dans cette finale. Le Tessinois de 22 ans, 7e après la première longueur de bassin, n'a pu faire mieux que 51''23. Il s'était montré plus rapide en demies (51''17) et en séries (51''00).

Noè Ponti est resté à 49 centièmes de son record de Suisse, établi en finale des JO de Tokyo. Il aurait dû le battre pour se hisser sur le podium à Fukuoka, et même l'exploser: le Français Maxime Grousset a cueilli l'or en 50''14, le Canadien Josh Liendo (50''34) et l'Américain Dare Rose (50''46) s'étant parés d'argent et de bronze.

La déception est forcément de mise pour l'ambitieux Noè Ponti, même s'il n'avait pas prononcé le mot médaille à l'heure d'évoquer ses ambitions. Il avait à cœur d'effacer la désillusion des Mondiaux 2022, où il avait obtenu une prometteuse 4e place sur 200 m avant de manquer de force en finale du 100 m papillon (8e) après avoir contracté le Covid. Mais l'avenir lui appartient.

/ATS