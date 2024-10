Noè Ponti a amélioré son record d'Europe du 100 m papillon en petit bassin à Shanghai en Coupe du monde. Le Tessinois a nagé en 48''40, soit sept centièmes de mieux que son précédent record.

Après sa quatrième place aux JO de Paris, suivie de vacances et d'un mois d'entraînement, Ponti a ainsi réussi son retour à la compétition. Son chrono lui a aussi valu de gagner la course malgré une concurrence de qualité avec le Néerlandais Nyls Korstanje et le Sud-Africain Chad Le Clos.

/ATS