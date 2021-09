Nora Meister en bronze sur 400 m libre

Après l'athlétisme en fauteuil roulant et le handbike, la Suisse compte désormais une médaille en natation grâce à Nora Meister, aux Paralympiques. La jeune femme a décroché le bronze sur 400 m libre.

L'Argovienne de 18 ans était détentrice du record du monde de la discipline depuis les Championnats d'Europe de Funchal en mai, lors desquels elle avait gagné deux fois l'or. A Tokyo, elle s'est fait déposséder de sa marque par la Chinoise Jiang Yuyan.

Mais pour ses premiers JO Paralympiques, à Tokyo, Nora Meister a confirmé les espoirs placés en elle.

C'est déjà la huitième médaille suisse (trois d'or, trois en argent et deux en bronze) à ces Jeux. Les six premières avaient été obtenues en athlétisme et la septième, mercredi, par l'inusable Heinz Frei en handbike.

/ATS