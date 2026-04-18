PDG: le trio Bonnet-Gay-Anthamatten a dû laisser filer les Français

Pas de victoire suisse sur la Patrouille des Glaciers 2026. L'équipe du Fribourgeois Rémi Bonnet ...
PDG: le trio Bonnet-Gay-Anthamatten a dû laisser filer les Français

PDG: le trio Bonnet-Gay-Anthamatten a dû laisser filer les Français

Photo: KEYSTONE/MAXIME SCHMID

Pas de victoire suisse sur la Patrouille des Glaciers 2026. L'équipe du Fribourgeois Rémi Bonnet et des Valaisans Aurélien Gay et Martin Anthamatten a terminé deuxième derrière un trio français. Chez les dames, victoire et record pour une autre équipe tricolore.

/ATS
 

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