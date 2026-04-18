PDG: le trio Bonnet-Gay-Anthamatten a dû laisser filer les Français
Pas de victoire suisse sur la Patrouille des Glaciers 2026. L'équipe du Fribourgeois Rémi Bonnet ...
RFJ
Photo: KEYSTONE/MAXIME SCHMID
Actualités suivantes
PDG: le trio Bonnet-Gay-Anthamatten a dû laisser filer les Français
Autres sports • Actualisé le 18.04.2026 - 09:13
Binta Ndiaye décroche une belle médaille de bronze aux Européens
Autres sports • Actualisé le 17.04.2026 - 15:16
Prolifération de produits dopants sur le web, mise en garde suisse
Autres sports • Actualisé le 15.04.2026 - 11:35
Articles les plus lus
Prolifération de produits dopants sur le web, mise en garde suisse
Autres sports • Actualisé le 15.04.2026 - 11:35
Binta Ndiaye décroche une belle médaille de bronze aux Européens
Autres sports • Actualisé le 17.04.2026 - 15:16
Prolifération de produits dopants sur le web, mise en garde suisse
Autres sports • Actualisé le 15.04.2026 - 11:35
Un Prévôtois à la tête de la formation à Swiss Athletics
Autres sports • Actualisé le 14.04.2026 - 10:30