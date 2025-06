Pas d'exploit suisse en Coupe du monde sur le Rotsee

Les embarcations suisses n'ont pas signé d'exploit dans la manche de Coupe du monde de Lucerne. Seul le deux sans barreur composé de Patrick Brunner et Jonah Plock a décroché un podium sur le Rotsee.

Brunner/Plock ont pris la 3e place de la finale A, mais en concédant plus de huit secondes aux vainqueurs roumains Florin Sorin Lehaci et Florin Arteni. Les deux compères avaient terminé au même rang à Varese deux semaines plus tôt.

Raphaël Ahumada et Kai Schätzle, qui avaient quant à eux cueilli leur premier succès en commun sur le front de la Coupe du monde à Varese, ont dû se contenter d'une 4e place à domicile. Ils ont terminé à plus de deux secondes de la tête. Le quatre de couple féminin a décroché un 5e rang dimanche, le deux sans barreuse Célia Dupré/Lisa Lötscher se classant pour sa part 6e.

