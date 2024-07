Pas de JO pour Tadej Pogacar

Tadej Pogacar a déclaré forfait pour les Jeux olympiques de Paris, a annoncé le comité olympique slovène. Le champion vient de gagner le Tour de France après avoir déjà remporté le Giro.

'Malheureusement, Tadej Pogacar a annulé sa participation en raison d'un état de fatigue extrême', a déclaré dans un communiqué le sélectionneur de l'équipe olympique de Slovénie, Uros Murn.

Pogacar (25 ans) a survolé le Tour de France, qui a pris fin dimanche à Nice. Il a gagné six étapes et fini avec 6'17 d'avance sur le Danois Jonas Vingegaard. Le Slovène a logiquement besoin de récupérer avant son prochain grand objectif qui est la course sur route des Mondiaux à Zurich en septembre.

/ATS