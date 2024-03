Pas de finale pour Jason Joseph à Glasgow

Jason Joseph a manqué son affaire dans les Mondiaux en salle de Glasgow. Le Bâlois a été éliminé dès les demi-finales samedi soir, se classant 21e alors qu'un podium semblait à sa portée.

Sacré champion d'Europe en salle un an plus tôt à Istanbul en 7''41, Jason Joseph n'a jamais trouvé le bon rythme en demi-finale. Il a coupé son effort au moment de franchir la dernière haie pour terminer en 7''81. Deuxième Helvète engagé en demi-finales, Mathieu Jaquet a fait mieux (20e en 7''68) mais pour le même sort.

Lore Hoffmann et Audrey Werro ont également échoué en demi-finales du 800 m. La Valaisanne a battu de 0''32 le record de Suisse pour le porter à 2'00''06, mais a manqué la finale pour 0''41. La Fribourgeoise (2'00''16) a elle aussi fait mieux que l'ancien record national, mais elle est restée à 1''25 d'une place en finale.

Pas d'exploit non plus pour Géraldine Frey, 12e des demi-finales du 60 m en 7''16, à 0''03 d'un ticket de finaliste. La Vaudoise Melissa Gutschmidt a dû se contenter de 7''26 en séries, à 0''02 d'une place en demi-finales et à 0''06 de son record personnel établi en février.

