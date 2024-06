Pas de finale pour Julien Bonvin à Rome

Septième en 2002 à Munich, Julien Bonvin ne disputera pas une deuxième finale consécutive dans des championnats d'Europe.

Le Valaisan a échoué en demi-finales du 400 m haies lundi en début d'après-midi à Rome. Lore Hoffmann a en revanche obtenu son ticket pour les demi-finales du 800 m.

En lice dans la première des trois demi-finales, Julien Bonvin était fixé sur son sort avant même le départ de la 2e série. Auteur d'un chrono de 49''95 alors qu'il avait réalisé 49''41 au 1er tour, il n'a pris que la 5e place d'une course gagnée en 48''75 par la star Karsten Warholm. Or, seuls les deux premiers de chaque demi-finale plus les deux meilleurs temps passaient en finale.

Yasmin Giger a elle aussi été éliminée au stade des demi-finales dans cette discipline. Mais la championne d'Europe M20 de 2017, 14e à 0''39 d'une place en finale, a réalisé un nouveau record personnel en 55''05 lundi.

Hoffmann assure

Lore Hoffmann, qui brûle de revanche après sa 4e place des Européens 2022 à Munich, a quant à elle maîtrisé son sujet en séries du 800 m. La Valaisanne a terminé 2e de sa course en 2'00''76, alors que les trois premières se qualifiaient à la place pour les demi-finales programmées mardi matin.

Une deuxième Suissesse disputera ces demi-finales, Valentina Rosamilia s'étant qualifiée au temps en terminant 6e de la dernière série en 2'00''96. Rachel Pellaud, 5e d'une deuxième série beaucoup plus lente en 2'03''00, a pour sa part été disqualifiée.

Atcho-Jaquier sans briller

Sarah Atcho-Jaquier s'est pour sa part hissée sans briller en demi-finales du 200 m, rejoignant ainsi la tenante du titre Mujinga Kambundji et Léonie Pointet (qualifiées d'office). La Vaudoise a signé le 11e temps du 1er tour en 23''35, alors que les 12 premières rejoignaient les demi-finales (dès 21h05).

