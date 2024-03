Pas de grand globe pour Fiva, Cousin 4e

Alex Fiva ne remportera pas le globe du général de la Coupe du monde de skicross. Le Grison a été éliminé dès les quarts de finale de la dernière course à Idre Fjäll.

Si Fiva voulait repartir avec le globe, il aurait dû s'imposer en Suède, car ses adversaires, le Suédois David Mobärg et le Canadien Reece Howden, se sont qualifiés pour la finale. Et lors de cette finale, c'est le Suédois qui a été le plus fort en devançant Howden sur la ligne pour gagner le cristal. Il prend ainsi sa revanche de la saison dernière où le Canadien l'avait battu.

Champion du monde en 2021 et 2e aux JO en 2022, le Grison de 38 ans a néanmoins réussi sa saison, de retour après une déchirure des ligaments croisés. Il n'est pas encore certain que Fiva poursuive sa carrière, mais il pourrait se laisser tenter par les Mondiaux à domicile à St-Moritz l'an prochain.

Chez les dames, Sixtine Cousin a pris la 4e place d'une course remportée par les deux Marielle. C'est la Canadienne Thompson qui l'a emporté devant la Française Berger-Sabbatel et la Canadienne Brittany Phelan. Marielle Thompson décroche au passage son 4e grand globe.

A noter le retour en Suède de Fanny Smith après une blessure à une main. Mais la Vaudoise, 6e la veille et handicapée lors de la poussée de départ, n'a cette fois pas passé le cap des quarts de finale.

/ATS